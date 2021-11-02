Певица Надя Дорофеева, которая была солисткой группы "Время и Стекло", показала, как прогулялась у моря, а также ответила на вопрос, об отношениях с бывшим партнером Алексеем Завгородним (Позитив).
Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева стала популярной певицей благодаря дуэту "Время и Стекло", в котором пела вместе с Алексеем Завгородним, который взял псевдоним Позитив. Группа прекратила существование 11 марта, когда было официально объявлено о распаде группы. Сейчас Надя активно строит сольную карьеру и ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.
Дорофеева решила в этот раз ответить в сторисах на вопросы фанатов.
"Ты общаешься с Лёшой Позитивом?", - был задан вопрос.
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"Конечно, но по правде говоря, редко. У каждого свои проекты и жизнь. Но вот виделись сегодня на студии. Было очень тепло. Радуемся друг другу. Это приятно", - написала Надя, тегнула Алексея и поставила сердечко.
Также Дорофеева опубликовала фото, на котором гуляла по берегу моря.
А Алексей опубликовал фото со встречи, о которой писала Надя.
Напомним, Позитив из "Время и Стекло" после развода раззадорил кадрами с Дорофеевой
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