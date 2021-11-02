Певица Надя Дорофеева, которая была солисткой группы "Время и Стекло", показала, как прогулялась у моря, а также ответила на вопрос, об отношениях с бывшим партнером Алексеем Завгородним (Позитив).

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева стала популярной певицей благодаря дуэту "Время и Стекло", в котором пела вместе с Алексеем Завгородним, который взял псевдоним Позитив. Группа прекратила существование 11 марта, когда было официально объявлено о распаде группы. Сейчас Надя активно строит сольную карьеру и ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

Дорофеева решила в этот раз ответить в сторисах на вопросы фанатов.

"Ты общаешься с Лёшой Позитивом?", - был задан вопрос.

"Конечно, но по правде говоря, редко. У каждого свои проекты и жизнь. Но вот виделись сегодня на студии. Было очень тепло. Радуемся друг другу. Это приятно", - написала Надя, тегнула Алексея и поставила сердечко.

Также Дорофеева опубликовала фото, на котором гуляла по берегу моря.

А Алексей опубликовал фото со встречи, о которой писала Надя.

Напомним, Позитив из "Время и Стекло" после развода раззадорил кадрами с Дорофеевой

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева в латексном наряде закинула ногу и засветила себя с необычного ракурса

Также Politeka писала, что экс-жена Потапа Горовая укатила из Украины вслед за Дорофеевой и столкнулась с проблемой



