Певица позировала в разных одеждах и даже без нее

В сети показали новые кадры с певицей Надей Дорофеевой, которая снялась в чувственной фотосессии для модного глянца.

Как пишет Politeka.net, черно-белыми фотоснимками поделилась продюсер и экс-супруга Потапа Ирина Горовая у себя в Инстаграм.

Дорофеева появится на страницах ноябрьского выпуска известного журнала "Vogue UA", который освещает актуальные новости из мира женской моды.

На снимках 31-летняя певица позирует в фотостудии в разных нарядах и даже в одном нижнем белье.

На первом фото на ней надето черное мини-платье, которое полностью обтянуло худосочную фигуру артистки.

На втором снимке Надя появилась с волнующимися распущенными прядями и в блестящем наряде с пайетками. Дорофеева слегка приподняла подол платья, обнажив стройные ножки.

Еще на одном фото певица попозировала в коротких шортах и жакете с раскованным вырезом.

На четвертом - Надя сняла пиджак, прикрыв руками пикантную часть тела.

На последнем кадре певица попозировала в профиль. На ней надеты широкие штаны и майка с глубоким декольте.

"Как удивительно в тебе совмещается сила, напор, целеустремленность, любовь, нежность, слабость и трогательность. Я так счастлива, что могу наблюдать за твоим ростом, трансформацией, сменой красок в творчестве, иногда безудержным счастьем, а иногда грустью", - подписала Горовая.

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