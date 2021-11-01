Известная певица и экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева закинула ногу, показав себя с необычного ракурса.

Надя Дорофеева является популярной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своему участию в группе "Время и Стекло", где она солировала вместе с Позитивом (Алексеем Завгородним). Как передает Politeka.net, в 2020-ом году группа распалась, и Надя Дорофеева начала сольную карьеру.

Так, на этот раз певица опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, недавно артистка выступила со своим номером на конкурсе "Мисс Украина 2021". Там она появилась в ярком образе. на ней черный латексный топ и яркие красные штаны из того же материала. Свой образ Надя Дорофеева дополнила черными перчатками, которые добавили смелости образу.

"В предыдущем посте - моё выступление на "Мисс Украина". Призываю вас посмотреть , ведь над номером работали лучшие и мои любимые @tri.direction и @dnndbdhdhdueuk , а песню писали мы с Потапом и @foleysound", - рассказала Надя Дорофеева.

Поклонники оставили множество комментариев под фото артистки: "Номер кстати уф", "Класс", "Лучшее выступление", "Очень красивый наряд и макияж кайф!!", "Эти красные штаны заставляют влюбиться", "Ого, какие штаны!", "Мне очень понравился образ❤️ он бомбический", "Стиль к лицу".

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