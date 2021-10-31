Надя Дорофеева, бывшая солистка группы "Время и Стекло" показала, как презентовала новую песню, появившись на сцене в латексном костюме.
Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева очень популярная певица. Звезда после распада группы "Время и Стекло" занялась сольным творчеством. У певицы вышло несколько хитов, а также альбом Dofamin. Не забывает Надя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом видео, которое Надя опубликовала в социальной сети, звезда была в черно-красном латексном костюме. Звезда презентовала песню Fenomenal.
Фанаты сразу начали комментировать выступление Нади:
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"Ждем этот прекрасный трек", "Очень", "Красивый костюм", "Выступление на высоте, в ожидании альбома", "Это вау было огонь, мурашки", "Осталось дождаться альбома", "Тут Надя в красном костюме, а там Вова и в один день, глаза разбегаются", "как дожить до альбома, Надежда?".
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