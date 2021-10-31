Известная украинская продюсер и бывшая жена Алексея Потапенко (Потапа) Ирина Горовая поделилась яркими впечатлениями от путешествия в Португалию.

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Горовая поделилась подробностями своего путешествия в Лиссабон, где она проводила время с Надей Дорофеевой, Владимиром Дантесом и не только.

«Как прожить за 2 дня неделю? Поехать в Лиссабон, практически не спать, увидеть невероятный Cabo da Roca, прослушать в дороге всю музыку с плей листа, поесть самых вкусных португальских сладостей, выпить Vihno Verde на краю света в компании любимых друзей, побегать с чайками на перегонки, хохотать как в детстве, сделать миллион фотографий с Дорофеевой, познакомиться с сестрой Дантеса и ее невероятным мужем…», - рассказала о поездке продюсер.

Горовая поделилась снимками из путешествия, среди которых было и селфи с Дорофеевой.

Кроме того, продюсер рассказала о приключении в день вылета домой. По ее словам, в 4 утра за час до вылета она поняла, что еще не сделала ПЦР-тест на обратную дорогу.

«И потом расцеловать служащего аэропорта за то, что пропустил и я таки успела на рейс и на радостях купила зеленые «очень нужные» тапки Bottega», - добавила Горовая.

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