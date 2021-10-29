Известная продюсер и бывшая жена Алексея Потапенко (Потап) Ирина Горовая удивила поклонников кардинальном сменой имиджа.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская продюсер и бывшая жена Потапа Ирина Горовая часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сторис кадрами, на которых показала себя в новом имидже.

На кадрах, которые показала Ирина, ее можно увидеть, видимо, после шопинга, ведь она позирует с огромным пакетом от модного бренда. Перед камерой красотка появилась в стильной клетчатой рубашке в зеленых тонах и темных брюках, а через плечо у нее темная сумка. Больше всего внимания привлекает челка и модные очки в черной оправе. Надо сказать, что Ира выглядит просто потрясающе.

Напомним, Экс-жена Потапа Ирина Горовая призналась, что сейчас к нему чувствует: "Если ты когда-нибудь любил…".

Как сообщала Politeka, Экс-супруга Потапа впечатлила кадрами с отдыха в древнем городе: "Малышка на миллиард".

Также Politeka писала, что Экс-жена Потапа Ирина Горовая призналась, что сейчас к нему чувствует: "Если ты когда-нибудь любил…".