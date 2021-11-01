Известный украинский исполнитель Позитив (Алексей Завгородний) показал забавные кадры с бывшей коллегой по дуэту Надей Дорофеевой.

Как сообщает Politeka.net, популярный исполнитель Алексей Завгородний, который ранее выступал в дуэте "Время и Стекло" с Надей Дорофеевой удивил фанатов веселыми кадрами с ней в Instagram. Похоже, бывшие коллеги встретились на студии продюсерского центра Mozgi Entertainment, и решили устроить импровизированную фотосессию.

Судя по кадрам, Надя и Леша после прекращения совместной работы остались хорошими друзьями. На снимках они веселые и явно дурачатся перед фотографом. На одной из фотографий Завгородний поставил Дорофееву в интересную позу, раздвинув ей ноги и ухватившись за одну из них, а она вроде как и не против.

В подписи к публикации Позитив написал: "Me & Dodo". Пользователи тут же принялись комментировать новую публикацию звезд: "Ладно, шиппперы, наш выход", "Я вас очень сильно люблю", "Сразу видно любовь между вами", "Самые лучшие", "Я люблю вас обоих всем сердцем", "Как это мило", "Какие классные", "Лучшие", "Какие милые"

Напомним, Позитив из "Время и Стекло" сообщил о своем состоянии после травмы и показал фото: "Ого, выздоравливай скорее".

Как сообщала Politeka, Позитив после распада "Время и Стекло" обнародовал особенные кадры с Дорофеевой: "Поржете".

Также Politeka писала, что Позитив из "Время и Стекло" неожиданно высказался о Дорофеевой и Потапе: "Во-первых, Надя...".