Певец, автор песен и продюсер Позитив (Алексей Завгородний), бывший участник группы "Время и Стекло" с Надей Дорофеевой, с размахом отдохнул в Египте, но не обошлось без эксцессов.

Так, 32-летний Позитив вместе с коллегами из группы MOZGI, включаяя рэпера Потапа, мужа Насти Каменских, оторвался на отдыхе на море. Соответвтующие кадры артист опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Кроме веселого времяпрепровождения, Позитива ждала беда. Музыкант выложил ренгеновский снимок ноги, на котором виден перелом пальца. Завгородний рассказал о своем состоянии после травмы.

"Спасибо Египет! Это был очень крутой и переломный заезд 😂😂😂! Я в порядке, немножко похромаю😎", - слово "переломный" заиграло новыми красками.

Пользователи кинулись утешать Позитива и желать ему скорейшего выздоровления:

"Огооо😢Выздоравливай скорее❤️"; "Не пугай нас так, будь аккуратней 🤧💘"; "Лёха, до свадьбы заживёт 😉👌"; "Я так испугалась, когда увидела снимок 🥺😅"; "Слава богу, что все хорошо! Поправляйся 😍"; "Оооох 🤪 Пусть все срастется красиво 🙌"; "После такого отдыха, надо ещё один отдых🔥❤️"; "Так вот же косточка надвое 😮".

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