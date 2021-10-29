Известная дизайнер и бывшая жена Позитива Анна Андрийчук показала стильный, удобный и теплый образ на осень.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская дизайнер и бывшая жена Алексея Завгородного (Позитив из "Время и Стекло") Анна Андрийчук часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась очаровательными фото и видео, на которых показала стильный образ на осень.

Как видно, Анна вышла на прогулку в светлых джинсах-клеш и теплой бело-синей кофте оверсайз. Свой образ она дополнила массивными светлыми ботинками и необычной сумочкой, ее волосы собраны на затылке в небрежную прическу, а на лице легкий макияж и уверенный вид.

В подписи к публикации Андрийчук написала: "Основной признак наличия стиля – быть тем, кто ты есть. Стиль – это наше внутреннее состояние. Не бойтесь преподносить себя, как горячее блюдо. Прислушивайтесь к себе и своему "хочу сегодня так". Как красиво и правильно знаешь только ты".

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