Бывшая супруга экс-солиста группы "Время и Стекло" Алексея Завгороднего (Позитив), дизайнерка Анна Андрийчук, которая дружит с Настей Каменских, показала, как принимает душ.
Как пишет Politeka.net, Анна Андрийчук недавно развелась с мужем Алексем Завгородним. Дизайнерка участвовала в шоу Насти Каменских "Девочки рулят", а сейчас отправилась на отдых в Египет. На новых кадрах в Инстаграм Анна показала, как наслаждается душем.
"Самое важное, что есть в нас - это мы сами.
Наше тело. Наша душа. Приняв в себе и то и другое, ты достигаешь наивысшего удовольствия.
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Моя самая сладкая, вкусная, запрещенная, тайная микстура, тот самый эксклюзивный бальзам, который согревает душу и тело", - написала Анна.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"О господи, это очень соблазнительно", "Мама мия", "Аня, вы супер-красотка", "Лучшее, что может случиться с человеком - это принятие себя себя всецело! Любить всецело! Читаю и радуюсь за тебя, вечно сияющая Венера", "Шикарная тигрица, восхищаюсь".
Напомним, экс-жена Позитива из "Время и Стекло" излила душу о панических атаках, страхах и сопернике
Также Politeka сообщала, что экс-жена Позитива и подруга Каменских вышла на связь после исчезновения
А еще Politeka писала, что экс-жена Позитива Анна Андрийчук после развода переживает новую потерю