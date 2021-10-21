Бывшая супруга экс-солиста группы "Время и Стекло" Алексея Завгороднего (Позитив), дизайнерка Анна Андрийчук, которая дружит с Настей Каменских, показала, как принимает душ.

Как пишет Politeka.net, Анна Андрийчук недавно развелась с мужем Алексем Завгородним. Дизайнерка участвовала в шоу Насти Каменских "Девочки рулят", а сейчас отправилась на отдых в Египет. На новых кадрах в Инстаграм Анна показала, как наслаждается душем.

"Самое важное, что есть в нас - это мы сами.

Наше тело. Наша душа. Приняв в себе и то и другое, ты достигаешь наивысшего удовольствия.

Моя самая сладкая, вкусная, запрещенная, тайная микстура, тот самый эксклюзивный бальзам, который согревает душу и тело", - написала Анна.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"О господи, это очень соблазнительно", "Мама мия", "Аня, вы супер-красотка", "Лучшее, что может случиться с человеком - это принятие себя себя всецело! Любить всецело! Читаю и радуюсь за тебя, вечно сияющая Венера", "Шикарная тигрица, восхищаюсь".

Напомним, экс-жена Позитива из "Время и Стекло" излила душу о панических атаках, страхах и сопернике

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