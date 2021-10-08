Бывшая жена экс-солиста "Время и стекло", Алексея Завгороднего (Позитива), и подруга певицы Насти Каменских, выдала интересную мысль об участии в популярном шоу.

Артист Алексей Завгородний и дизайнер Анна Андрийчук начали строить отношения в юном возрасте - более 10 лет назад, сообщает Politeka.net. Пара поженилась в 2013 году, но в 2021-ом объявила о разрыве.

В одном из интервью девушка рассказала, что хотела семью и детей, а у ее уже бывшего супруга всегда на первом месте была работа. По ее словам, именно это и стало самой большой причиной развода. Хотя Анна добавила, что Алексей не прям не хотел детей, просто "как-то не сложилось с этим".

Сейчас оба сейчас строят карьеру и личную жизнь, параллельно развивая аккаунты в соцсетях.

А следуя из нового стори в Инстаграм Анна Андрийчук даже задумалась о принятии участия в шоу "Холостячка" после актрисы Ксении Мишиной и певицы Златы Огневич.

"Мне часто задают этот вопрос. Журналисты особенно. Время покажет", - ответила звезда Сети одному из подписчиков.

Далее бывшая жена Позитива рассказала, какие мужчины ей нравятся:

"Этот список может быть очень длинным, но самые важные для меня критерии: уверенность в себе, харизма, чувство юмора. Без чувства юмора даже не походите".

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