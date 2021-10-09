Бывшая жена популярного артиста Позитива (Алексея Завгороднего) и лучшая подруга Насти Каменских Анна Андрийчук переживает новую потерю.

Как передает Politeka.net, Анна Андрийчук является бывшей женой популярного музыканта Позитива (Алексея Завгороднего). Недавно, они объявили о своём разводе. Бывшие супруги были в браке около 13 лет. По словам Анны причина развода в том, что у Алексея всегда на первом месте была работа и музыка. А она давно уже хочет семьи и детей.

Так, на этот раз экс-жена Позитива опубликовала новое фото. На своей странице в Инстаграм она предложила поклонникам задать их интересующие вопросы. Одним из вопросов был о том, есть ли у Анны Андрийчук домашние животные. Она честно призналась и рассказала о своей еще одной потере после развода с бывшим мужем.

"У меня была собака Моника. Прожила 15 лет и полгода назад её не стало. Очень не хватает. Безумно хочу собаку, но понимаю, что не смогу сейчас из-за графика уделять много времени собаке. А заводить ради своего эгоизма - очень жестоко", - рассказала Анна Андрийчук.

Ранее сообщалось, лучшая подруга Каменских высказалась о юных украинках после конкурса красоты: "Хотелось выбежать на сцену и..."

Также, экс-жена Позитива из "Время и Стекло" показала, как теперь проводит выходные в одиночестве: "А как выглядит..."

Politeka рассказала, экс-жена Позитива из "Время и Стекло" показала, как теперь проводит выходные в одиночестве: "А как выглядит..."



