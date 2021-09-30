Бывшая жена экс-солиста группы «Время и Стекло» Алексея Завгороднего (Позитива) Анна Андрийчук пожаловалась на неприятный инцидент

Анна Андрийчук не так давно развелась со своим мужем Алексеем Завгородним спустя 15 лет отношений. Причем теперь она не рассказывает о личной жизни и не делится рассказами о своих буднях. Однако в компании лучшей подруги Насти Каменских Анна всегда показывает себя с разных сторон.

В этот раз у нее случилась беда – кто-то пытался навредить ее авто и хорошенько «помял» его:

«Не хватает слов. Друзья, не могу не поделиться. Посмотрите, какие-то варвары сделали вот это вот с машиной. Естественно скрылись. Просто сердце кровью обливается» - высказалась Анна и показала нанесенный ущерб ее автомобилю.

После этого Анна добавила слова благодарности в адрес всех тех, кто не остался в стороне и отреагировал на ее неприятное событие:

«Друзья, спасибо за вашу поддержку! Камер не было, и проследить, кто стукнул, не удалось. Главное, что все живы и здоровы. Всех обнимаю, берегите себя».

Ранее Анна опубликовала фото, на котором предстала в очень стильном виде. Девушка приспустила объемный свитер, очаровав счастливым видом. От фото так и веяло позитивной энергетикой.

«Сегодня мы не только выпустили коллекцию, но ещё сдали один безумно красивый проект», - подписала фото девушка. В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

Напомним, что Анна Андрийчук после развода с Позитивом получила знак от "будущего мужа": "Очень странно...".

Как сообщала Politeka, Анна Андрийчук показала, как проводит выходные в одиночестве: "А как выглядит...".

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