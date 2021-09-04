Бывшая жена Позитива Анна Андрийчук рассказала о том периоде осени, который ей нравится больше всего

Девушка старается больше не говорить о личном, не рассказывает о себе и не дает интервью. После развода с Алексеем Завгородним Анна начала жить своей жизнью и много времени проводила в компании лучшей подруги Насти Каменских, чтобы настроиться на позитив.

Сейчас Андрийчук решила показать, как проходят ее выходные в одиночестве.

«Осень - любимое время года. Суббота - любимый день недели. Мой бренд – самая любимая и комфортная одежда. Мы очень много работаем над различными проектами. Наше производство работает без выходных (а у нас не один цех), но мы обожаем наших клиентов, поэтому новая коллекция уже на финишной прямой ☺️Обожаю 🖤» - пишет Анна.

Она подмечает, что сегодня никуда не спешит, работает дома и прописывает новые цели. Поклонники также ответили:

«Кайф😍; Очень красивая и стильная❤; Какой невероятный цвет и как он смотрится🔥Как точно и красиво сказано ❤️; Такая уютная❤️; А как выглядит..; Velvet хочется слушать не переставая 🤎🍂; Ждем 🤍🤍🤍 Обожаю!; Мебель хорошая); Ну наконец-то с лицом и без очков😄. А вот, не отказуюсь тобой любоваться🔥❤️😍😜; Взгляд какой-то стал грустный».

Напомним, Экс-жена Позитива в миниатюрном топе приковала взгляды к аппетитным формам: "Моника Беллуччи".

Как сообщала Politeka, Экс-жена Позитива после болезненного развода получила знак от "будущего мужа": "Очень странно...".

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