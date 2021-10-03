"У меня были мурашки"

Бывшая жена экс-солиста группы «Время и Стекло» Алексея Завгороднего (Позитива) Анна Андрийчук рассказала о своем опыте в жюри конкурса красоты для маленьких украинок

Как известно, Андрийчук в этом году развелась со своим мужем Алексеем Завгородним спустя 15 лет отношений. Сейчас она много времени проводит со своей лучшей подругой Настей Каменских, а также не забывает о работе над собственным брендом одежды.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Андрийчук поделилась рассказом об участии в конкурсе красоты для юных украинок.

«Сегодня была в жюри «Мини Принцесса Украина 2021». У меня были мурашки от каждой участницы. Какие же все умнички. Хотелось выбежать на сцену и обнимать каждую… Если честно, фаворитками были абсолютно все. Переполняет чувство гордости, что в нашей стране так много талантливых и харизматичных деток», - рассказала Анна.

Она также поделилась снимками, на которых показала свой элегантный образ. Дизайнер позировала в кремовой юбке-макси и легком джемпере с глубоким декольте. Образ дополнили модные сапоги молочного оттенка.

Подписчики Андрийчук тут же отреагировали на ее пост.

«Модель», «Как всегда on Top», «Выглядите шикарно», «Невероятная красавица», «Аня, Вы прекрасны!», - пишут люди.

Напомним, Позитив поведал об отношениях с экс-женой после развода и доминировании Потапа.

Как сообщала Politeka, экс-жена Позитива из "Время и Стекло" хвастнула, чем занимается после развода.

Также Politeka писала, что беда у лучшей подруги Насти Каменских, виновных никогда не найдут.