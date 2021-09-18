Бывшая жена экс-солиста группы «Время и Стекло» Алексея Завгороднего (Позитива) Анна Андрийчук поделилась хорошими новостями

Как передает Politeka.net, Анна является владельцем бренда одежды. После развода красотка с головой окунулась в работу, и, судя по посту в Инстаграм, добилась успеха в своем деле.

В соцсетях Анна опубликовала фото, на котором предстала в очень стильном виде. Девушка приспустила объемный свитер, очаровав счастливым видом. От фото так и веяло позитивной энергетикой.

«Сегодня мы не только выпустили коллекцию для @annchoo_brand, но ещё сдали один безумно красивый проект», - подписала фото девушка.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Как приятно смотреть на вас, вы такая милая», «Такая хорошенькая. Мне прям нравится твой стиль!», «Аня, как всегда красотка», «Стильный дизайн одежды! Удачи вам», «Какая вы красавица», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анна Андрийчук после развода с Позитивом получила знак от "будущего мужа": "Очень странно...".

Как сообщала Politeka, Анна Андрийчук показала, как проводит выходные в одиночестве: "А как выглядит...".

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