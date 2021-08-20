Колишня дружина співака і соліста групи "Время и Стекло" Олексія Завгороднього (Позитив) похвалилася жіночною фігурою
Як передає Politeka.net, Анна Завгородня (Андрійчук) поділилася кадрами з відпочинку, на яких позувала в ефектному міні-топі і обтягуючій спідниці, яка підкреслила її округлі стегна.
"Ти єдиний автор всього, що з тобою відбувається. Усвідомлений вибір і знання того, куди ти йдеш - це головний ключ до управління твоїм життям і нових дверей, які ти можеш сміливо відкривати", - зазначила Анна.
За її словами, сьогодні необхідно брати відповідальність за своє життя. Вона додала, що особисто ні про що не шкодує.
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"Сьогодні, вже офіційно і документально (звучить дивно), я стала вільною жінкою", - поставила крапку Анна.
У коментарях красуні залишили масу приємних слів і компліментів.
"Моя богиня", "Моніка Беллуччі", "З новим витком Вашого життя", "Королева", "Ви обидва обов'язково будете щасливі, хоч і не разом", "Ну що за Краса?",- пишуть користувачі Мережі.
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