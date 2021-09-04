Колишня дружина позитиву Анна Андрійчук розповіла про той період осені, який їй подобається найбільше

Дівчина намагається більше не говорити про особисте, не розповідає про себе і не дає інтерв'ю. Після розлучення з Олексієм Завгороднім Анна почала жити своїм життям і багато часу проводила в компанії кращої подруги Насті Каменських, щоб налаштуватися на позитив.

Зараз Андрійчук вирішила показати, як проходять її вихідні на самоті.

"Осінь-улюблена пора року. Субота-улюблений день тижня. Мій бренд-найулюбленіша і комфортна одяг. Ми дуже багато працюємо над різними проектами. Наше виробництво працює без вихідних (а у нас не один цех), але ми обожнюємо наших клієнтів, тому нова колекція вже на фінішній прямій ️ ️ обожнюю 🖤» - пише Анна.

Вона помічає, що сьогодні нікуди не поспішає, працює вдома і прописує нові цілі. Шанувальники також відповіли:

"Кайф😍; дуже красива і стильна❤; який неймовірний колір і як він виглядає🔥як точно і красиво сказано ❤️; така затишна❤️; а як виглядає..; Velvet хочеться слухати не перестаючи🤎 🍂; чекаємо 🤍 🤍 🤍 обожнюю!; Меблі хороша); Ну нарешті з обличчям і без окулярів😄. А ось, не відмовлюся тобою милуватися🔥❤️😍 😜; погляд якийсь став сумний».

Нагадавши, Екс-дружина позитиву в мініатюрному ТОПі прикувала погляди до апетитних форм: "Моніка Беллуччі".

Як повідомляла Politeka, Екс-дружина позитиву після хворобливого розлучення отримала знак від "майбутнього чоловіка": "дуже дивно...".

Також Politeka писала, що Краща подруга Каменських розслабилася на яхті після розлучення з Позитивом: кадри безтурботного відпочинку.