Колишня дружина позитиву Анна Андрійчук розповіла про той період осені, який їй подобається найбільше
Дівчина намагається більше не говорити про особисте, не розповідає про себе і не дає інтерв'ю. Після розлучення з Олексієм Завгороднім Анна почала жити своїм життям і багато часу проводила в компанії кращої подруги Насті Каменських, щоб налаштуватися на позитив.
Зараз Андрійчук вирішила показати, як проходять її вихідні на самоті.
"Осінь-улюблена пора року. Субота-улюблений день тижня. Мій бренд-найулюбленіша і комфортна одяг. Ми дуже багато працюємо над різними проектами. Наше виробництво працює без вихідних (а у нас не один цех), але ми обожнюємо наших клієнтів, тому нова колекція вже на фінішній прямій ️ ️ обожнюю 🖤» - пише Анна.
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Вона помічає, що сьогодні нікуди не поспішає, працює вдома і прописує нові цілі. Шанувальники також відповіли:
"Кайф😍; дуже красива і стильна❤; який неймовірний колір і як він виглядає🔥як точно і красиво сказано ❤️; така затишна❤️; а як виглядає..; Velvet хочеться слухати не перестаючи🤎 🍂; чекаємо 🤍 🤍 🤍 обожнюю!; Меблі хороша); Ну нарешті з обличчям і без окулярів😄. А ось, не відмовлюся тобою милуватися🔥❤️😍 😜; погляд якийсь став сумний».
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