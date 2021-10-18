Бывшая жена рэпера, экс-солиста "Время и стекло", Алексея Завгороднего (Позитива) Анна вышла на связь после того, как внезапно пропала из всех социальных сетей.

Как сообщает Politeka.net, Анна Андрийчук недавно развелась с Позитивом, плотно занявшись своим внутренним состоянием. Красотка является лучшей подругой певицы Насти Каменских, но в этот раз она отправилась в путешествие без нее. В Инстаграм Анна рассказала, где пропадала.

«Друзья, привет. Я вернулась. Была в осознанном Digital detox и теперь пытаюсь входить в свой обычный режим. С ретрита никогда не возвращаешься прежним человеком. И этот не стал исключением. Буду рассказывать вам все по порядку», - подписала сторис девушка.

Также Анна опубликовала пост, в котором рассказала о своей поездке. Подписчики оставили ей в комментариях массу отзывов.

«Как здорово», «Какая молодец», «Анна, это прекрасно!», «Круто», «Это возможность перезагрузиться и понять, чего хочешь на самом деле», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анна Андрийчук рассказала, чем занимается после развода: "Такая хорошенькая".

Как сообщала Politeka, Анна Андрийчук после развода переживает новую потерю: "Это жестоко".

Также Politeka писала, что Анна Андрийчук хвастнула, что может стать новой "Холостячкой".