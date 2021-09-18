Колишня дружина екс-соліста групи "Время и Стекло" Олексія Завгороднього (Позитива) Анна Андрійчук поділилася хорошими новинами

Як передає Politeka.net, Анна є власником бренду одягу. Після розлучення красуня з головою поринула в роботу, і, судячи з посту в Instagram, домоглася успіху в своїй справі.

У соцмережах Анна опублікувала фото, на якому постала в дуже стильному вигляді. Дівчина приспустила об'ємний светр, зачарувавши щасливим виглядом. Від фото так і віяло позитивною енергетикою.

"Сьогодні ми не тільки випустили колекцію для @annchoo_brand, але ще здали один шалено красивий проект", - підписала фото дівчина.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.

"Як приємно дивитися на вас, ви така мила", "Така гарненька. Мені прям подобається твій стиль!", "Аня, як завжди красуня", "Стильний дизайн одягу! Удачі вам", "яка ви красуня", - пишуть користувачі Мережі.

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