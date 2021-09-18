Колишня дружина екс-соліста групи "Время и Стекло" Олексія Завгороднього (Позитива) Анна Андрійчук поділилася хорошими новинами
Як передає Politeka.net, Анна є власником бренду одягу. Після розлучення красуня з головою поринула в роботу, і, судячи з посту в Instagram, домоглася успіху в своїй справі.
У соцмережах Анна опублікувала фото, на якому постала в дуже стильному вигляді. Дівчина приспустила об'ємний светр, зачарувавши щасливим виглядом. Від фото так і віяло позитивною енергетикою.
"Сьогодні ми не тільки випустили колекцію для @annchoo_brand, але ще здали один шалено красивий проект", - підписала фото дівчина.
Онук Пугачової довів, що не гірше своїх знаменитих родичів, кадри: "Чому ви не світова зірка?"
Ведуча "Танців з зірками" показала, як її балує багатий чоловік: "Щомісяця ми з коханим..."
Мартиновська і Ярославський розкрили секрети закулісся "Мастер Шеф", чим годують і за що лають: "Це правда"
Кухар схибила в ефірі "Танців з зірками", Горбунову довелося втрутитися: "Ой, вибачте"
Тіна Кароль показала, як запалює з красенем, чий шлюб тріщить по швах: "Я так вирішила..."
У коментарях їй залишили масу приємних слів і компліментів.
"Як приємно дивитися на вас, ви така мила", "Така гарненька. Мені прям подобається твій стиль!", "Аня, як завжди красуня", "Стильний дизайн одягу! Удачі вам", "яка ви красуня", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Анна Андрійчук після розлучення з Позитивом отримала знак від "майбутнього чоловіка": "дуже дивно...".
Як повідомляла Politeka, Анна Андрійчук показала, як проводить вихідні на самоті: "а як виглядає...".
Також Politeka писала, що Анна Андрійчук у міні-топі прикувала погляди до своїх форм: "Моніка Беллуччі".