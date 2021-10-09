Колишня дружина популярного артиста позитиву (Олексія Завгороднього) і найкраща подруга Насті Каменських Анна Андрійчук переживає нову втрату.

Як передає Politeka.net, Анна Андрійчук є колишньою дружиною популярного музиканта Позитиву (Олексія Завгороднього). Нещодавно, вони оголосили про своє розлучення. Колишнє подружжя було в шлюбі близько 13 років. За словами Анни причина розлучення в тому, що у Олексія завжди на першому місці була робота і музика. А вона давно вже хоче сім'ї і дітей.

Так, цього разу екс-дружина позитиву опублікувала нове фото. На своїй сторінці в Instagram вона запропонувала шанувальникам задати їх питання. Одним з питань було про те, чи є у Анни Андрійчук домашні тварини. Вона чесно зізналася і розповіла про свою ще одну втрату після розлучення з колишнім чоловіком.

"У мене була собака Моніка. Прожила 15 років і півроку тому її не стало. Дуже не вистачає. Шалено хочу собаку, але розумію, що не зможу зараз через графік приділяти багато часу собаці. А заводити заради свого егоїзму-дуже жорстоко", - розповіла Ганна Андрійчук.

Раніше повідомлялося, лучшая подруга Каменських висловилася про юних українок після конкурсу краси: "Хотілося вибігти на сцену і..."

Також, екс-дружина позитиву з "Время и Стекло" показала, як тепер проводить вихідні на самоті: "А як виглядає..."

Politeka розповіла, екс-дружина позитиву з "Время и Стекло" показала, як тепер проводить вихідні на самоті: "А як виглядає..."



