Колишня дружина екс-соліста "Время и стекло", Олексія Завгороднього (Позитиву), і подруга співачки Насті Каменських, видала цікаву думку про участь у популярному шоу.

Артист Олексій Завгородній і дизайнерка Анна Андрійчук почали будувати відносини в юному віці - більше 10 років тому, повідомляє Politeka.net. Пара одружилася у 2013 році, але у2021-му оголосила про розрив.

В одному з інтерв'ю дівчина розповіла, що хотіла сім'ю і дітей, а у її вже колишнього чоловіка завжди на першому місці була робота. За її словами, саме це і стало найбільшою причиною розлучення. Хоча Анна додала, що Олексій не прям не хотів дітей, просто "якось не склалося з цим".

Зараз обидва зараз будують кар'єру і особисте життя, паралельно розвиваючи акаунти в соцмережах.

А слідуючи з нового сторі в Instagram Анна Андрійчук навіть задумалася про прийняття участі в шоу "Холостячка" після актриси Ксенії Мішиної і співачки Злати Огневич.

"Мені часто задають це питання. Журналісти особливо. Час покаже", - відповіла зірка мережі одному з підписників.

Далі колишня дружина Позитиву розповіла, які чоловіки їй подобаються:

"Цей список може бути дуже довгим, але найважливіші для мене критерії: впевненість у собі, харизма, почуття гумору. Без почуття гумору навіть не походіть".

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