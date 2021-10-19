Бывшая жена экс-солиста «Время и Стекло» Позитива (Алексея Завгороднего), дизайнер Анна Андрийчук откровенно рассказала о своих страхах и панических атаках на отдыхе.

Как известно, Андрийчук – лучшая подруга Насти Каменских, с которой дизайнер проводит много времени. В этом году Анна пережила не самый приятный для себя период в жизни – дизайнер развелась с мужем, с которым до этого много лет жила вместе.

Сейчас Андрийчук находится в Египте, однако, судя по новому посту на ее странице в Инстаграм, поездка также проходит далеко не идеально. Анна рассказала, что в поездке она начинала день с купания в море и практик, а ее полдень был свободным, поэтому она предпочитала посвящать его сну. Однако, в какой-то момент такого дневного отдыха что-то пошло не так.

«Закрываю глаза и начинаю уходить к Морфею. Чувствую сильный удар по голове, просто взрыв атомной бомбы. Получи, девочка. Это были мысли. Целый вагон мыслей...От тишины в номере закидывало уши. Не хватало воздуха и мне казалось, что вот-вот я потеряю сознание. Паническая атака подкралась незаметно», - рассказала Андрийчук.

Дизайнер призналась, что у нее проблемы со страхом, который возникает, когда она остается одна.

«Неужели я такая слабая? Неужели мой страх остаться наедине с собой по-настоящему обладает мной? Неужели мои внутренние демоны съедят меня живьём? Как добиться глобально поставленных целей, если я не могу даже с собой справиться?», - поинтересовалась Андрийчук.

Она призналась, что в тот момент это ощущалось как настоящий бой с самой собой, а ее сильнейшим соперником был внутренний голос. Все закончилось только когда дизайнер вернулась на пляж, оказавшись в компании других людей.

По мнению Андрийчук, Вселенная решила испытать силу ее духа.

«С поехавшей немного крышей осталась сражаться», - отметила Анна.

Напомним, экс-жена Позитива из «Время и Стекло» рассказала, как попала в западню за границей.

Как сообщала Politeka, экс-жена Позитива Анна Андрийчук после развода переживает новую потерю.

Также Politeka писала, что экс-жена Позитива намекнула, что может стать новой "Холостячкой" после Мишиной и Огневич.