Бывшая жена экс-солиста «Время и Стекло» Позитива (Алексея Завгороднего), дизайнер Анна Андрийчук откровенно рассказала о своих страхах и панических атаках на отдыхе.
Как известно, Андрийчук – лучшая подруга Насти Каменских, с которой дизайнер проводит много времени. В этом году Анна пережила не самый приятный для себя период в жизни – дизайнер развелась с мужем, с которым до этого много лет жила вместе.
Сейчас Андрийчук находится в Египте, однако, судя по новому посту на ее странице в Инстаграм, поездка также проходит далеко не идеально. Анна рассказала, что в поездке она начинала день с купания в море и практик, а ее полдень был свободным, поэтому она предпочитала посвящать его сну. Однако, в какой-то момент такого дневного отдыха что-то пошло не так.
«Закрываю глаза и начинаю уходить к Морфею. Чувствую сильный удар по голове, просто взрыв атомной бомбы. Получи, девочка. Это были мысли. Целый вагон мыслей...От тишины в номере закидывало уши. Не хватало воздуха и мне казалось, что вот-вот я потеряю сознание. Паническая атака подкралась незаметно», - рассказала Андрийчук.
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Дизайнер призналась, что у нее проблемы со страхом, который возникает, когда она остается одна.
«Неужели я такая слабая? Неужели мой страх остаться наедине с собой по-настоящему обладает мной? Неужели мои внутренние демоны съедят меня живьём? Как добиться глобально поставленных целей, если я не могу даже с собой справиться?», - поинтересовалась Андрийчук.
Она призналась, что в тот момент это ощущалось как настоящий бой с самой собой, а ее сильнейшим соперником был внутренний голос. Все закончилось только когда дизайнер вернулась на пляж, оказавшись в компании других людей.
По мнению Андрийчук, Вселенная решила испытать силу ее духа.
«С поехавшей немного крышей осталась сражаться», - отметила Анна.
Напомним, экс-жена Позитива из «Время и Стекло» рассказала, как попала в западню за границей.
Как сообщала Politeka, экс-жена Позитива Анна Андрийчук после развода переживает новую потерю.
Также Politeka писала, что экс-жена Позитива намекнула, что может стать новой "Холостячкой" после Мишиной и Огневич.