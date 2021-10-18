Бывшая жена украинского исполнителя, экс-солиста «Время и Стекло» Позитива (Алексея Завгороднего) Анна Андрийчук рассказала, с какими неприятностями столкнулась в Египте.
Как сообщает Politeka.net, Андрийчук опубликовала в Инстаграм яркий снимок, рассказав о своих приключениях.
«Если честно, я уже давно не была так морально истощена. Только сон был мне в помощь. Эти мысли согревали душу, как в 17 лет рижский бальзам в -15* на улице (думаю у каждого были моменты бурной молодости)», - отметила Анна, рассказывая о своем трудном путешествии и перелете в Дахаб.
По словам девушки, в гостиницу их сопровождала полиция с автоматами.
«Каких-то два часа дороги и мы на месте. Ночь. С одной стороны пустыня. С другой - горы. Маленькая милая гостиница и ее работники с очень не смешными шутками. Выглядело все настолько странно, что в какой-то момент начала вспоминать сцены из фильмов ужасов», - поделилась воспоминаниями Анна.
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Андрийчук отметила, что оказалась без связи, и решила устроить себе челендж – провести пятидневный отдых без телефона.
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