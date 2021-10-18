Колишня дружина репера, екс-соліста "Время и стекло", Олексія Завгороднього (Позитива) Анна вийшла на зв'язок після того, як раптово пропала з усіх соціальних мереж.

Як повідомляє Politeka.net, Анна Андрійчук нещодавно розлучилася з Позитивом, щільно зайнявшись своїм внутрішнім станом. Красуня є найкращою подругою співачки Насті Каменських, але цього разу вона вирушила в подорож без неї. В Instagram Анна розповіла, де пропадала.

"Друзі, привіт. Я повернулася. Була в усвідомленому Digital detox і тепер намагаюся входити в свій звичайний режим. З ретріта ніколи не повертаєшся колишньою людиною. І цей не став винятком. Буду розповідати вам все по порядку", - підписала сторіс дівчина.

Також Анна опублікувала пост, в якому розповіла про свою поїздку. Підписники залишили їй в коментарях масу відгуків.

"Як здорово", "Яка молодець", "Анна, це прекрасно!", "Круто", "Це можливість перезавантажитися і зрозуміти, чого хочеш насправді", - пишуть користувачі Мережі.

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