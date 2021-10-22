Вот это да!

Экс-жена украинского рэпера, бывшего солиста «Время и Стекло» Позитива (Алексея Завгороднего), дизайнер Анна Андрийчук решилась на откровения на телевидении.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм Анна опубликовала кадры со съемок ток-шоу «Викриття. Післямова». На фото она позировала в черной обтягивающей кофте с глубоким вырезом.

«Мне всегда интересно пробовать все новое и в программе «Викриття. Післямова» у @sviridova_anna рассказала про шаманские обряды, которые я проходила. Про поход на Темаскаль в реалити «Девочки рулят» и про Аяуаску, о которой всегда молчала. Будет очень интересно и мистично, обещаю», - подписала фото девушка.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов.

«Вам по душе черный цвет в последнее время?)», «Бомба», «Какая красивая», «Очень интересно, буду смотреть», «Вау», «Звезда», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Анна Андрийчук является лучшей подругой Насти Каменских. Вместе с ней она участвовала в съемках шоу «Девочки рулят».

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