Колишня дружина українського виконавця, екс-соліста "Время и Стекло" Позитива (Олексія Завгороднього) Анна Андрійчук розповіла, з якими неприємностями зіткнулася в Єгипті.

Як повідомляє Politeka.net, Андрійчук опублікувала в Instagram яскравий знімок, розповівши про свої пригоди.

"Якщо чесно, я вже давно не була так морально виснажена. Тільки сон був мені в допомогу. Ці думки зігрівали душу, як в 17 років ризький бальзам в -15* на вулиці (думаю у кожного були моменти бурхливої молодості)", - зазначила Анна, розповідаючи про свою важку подорож і переліт в Дахаб.

За словами дівчини, в готель їх супроводжувала поліція з автоматами.



"Якихось дві години дороги і ми на місці. Ніч. З одного боку пустеля. З іншого - гори. Маленький милий готель і його працівники з дуже не смішними жартами. Виглядало все настільки дивно, що в якийсь момент почала згадувати сцени з фільмів жахів",-поділилася спогадами Анна.

Андрійчук зазначила, що опинилася без зв'язку, і вирішила влаштувати собі челендж – провести п'ятиденний відпочинок без телефону.

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