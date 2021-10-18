Колишня дружина українського виконавця, екс-соліста "Время и Стекло" Позитива (Олексія Завгороднього) Анна Андрійчук розповіла, з якими неприємностями зіткнулася в Єгипті.
Як повідомляє Politeka.net, Андрійчук опублікувала в Instagram яскравий знімок, розповівши про свої пригоди.
"Якщо чесно, я вже давно не була так морально виснажена. Тільки сон був мені в допомогу. Ці думки зігрівали душу, як в 17 років ризький бальзам в -15* на вулиці (думаю у кожного були моменти бурхливої молодості)", - зазначила Анна, розповідаючи про свою важку подорож і переліт в Дахаб.
За словами дівчини, в готель їх супроводжувала поліція з автоматами.
"Якихось дві години дороги і ми на місці. Ніч. З одного боку пустеля. З іншого - гори. Маленький милий готель і його працівники з дуже не смішними жартами. Виглядало все настільки дивно, що в якийсь момент почала згадувати сцени з фільмів жахів",-поділилася спогадами Анна.
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Андрійчук зазначила, що опинилася без зв'язку, і вирішила влаштувати собі челендж – провести п'ятиденний відпочинок без телефону.
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