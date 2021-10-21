Колишня дружина екс-соліста групи "Время и Стекло" Олексія Завгороднього (Позитив), дизайнерка Анна Андрійчук, яка дружить з Настею Каменських, показала, як приймає душ.

Як пише Politeka.net, Анна Андрійчук нещодавно розлучилася з чоловіком Алексем Завгороднім. Дизайнерка брала участь у шоу Насті Каменських" дівчатка рулять", а зараз вирушила на відпочинок до Єгипту. На нових кадрах в Instagram Анна показала, як насолоджується душем.

"Найважливіше, що є в нас - це ми самі.

Наше тіло. Наша душа. Прийнявши в собі і те і інше, ти досягаєш найвищого задоволення.

Моя найсолодша, смачна, заборонена, таємна мікстура, той самий ексклюзивний бальзам, який зігріває душу і тіло", - написала Анна.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"О господи, це дуже спокусливо", "Мама мія", "Аня, ви супер-красуня", " найкраще, що може трапитися з людиною - це прийняття себе себе цілком! Любити цілком! Читаю і радію за тебе, вічно сяюча Венера", "шикарна тигриця, захоплююся".

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