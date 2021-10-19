Колишня дружина екс-соліста "Время и Стекло" Позитива (Олексія Завгороднього), дизайнер Анна Андрійчук відверто розповіла про свої страхи і панічні атаки на відпочинку.
Як відомо, Андрійчук-найкраща подруга Насті Каменських, з якою дизайнер проводить багато часу. Цього року Анна пережила не найприємніший для себе період у житті – дизайнер розлучилася з чоловіком, з яким до цього багато років жила разом.
Зараз Андрійчук знаходиться в Єгипті, проте, судячи з нового посту на її сторінці в Instagram, поїздка також проходить далеко не ідеально. Анна розповіла, що в поїздці вона починала день з купання в морі і практик, а її полудень був вільним, тому вона вважала за краще присвячувати його сну. Однак, в якийсь момент такого денного відпочинку щось пішло не так.
"Закриваю очі і починаю йти до Морфея. Відчуваю сильний удар по голові, просто вибух атомної бомби. Отримай, дівчинка. Це були думки. Цілий вагон думок...Від тиші в номері закидало вуха. Не вистачало повітря і мені здавалося, що ось-ось я втрачу свідомість. Панічна атака підкралася непомітно", - розповіла Андрійчук.
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Дизайнер зізналася, що у неї проблеми зі страхом, який виникає, коли вона залишається одна.
"Невже я така слабка? Невже мій страх залишитися наодинці з собою по-справжньому володіє мною? Невже мої внутрішні демони з'їдять мене живцем? Як домогтися глобально поставлених цілей, якщо я не можу навіть з собою впоратися?",- поцікавилася Андрійчук.
Вона зізналася, що в той момент це відчувалося як справжній бій з самою собою, а її найсильнішим суперником був внутрішній голос. Все закінчилося тільки коли дизайнер повернулася на пляж, опинившись в компанії інших людей.
На думку Андрійчук, Всесвіт вирішив випробувати силу її духу.
"З дахом, що поїхав трохи, залишилася битися", - зазначила Ганна.
Нагадаємо, екс-дружина Позитива з "Время и Стекло" розповіла, як потрапила в пастку за кордоном.
Як повідомляла Politeka, екс-дружина Позитива Ганна Андрійчук після розлучення переживає нову втрату.
Також Politeka писала, що екс-дружина Позитива натякнула, що може стати новою "Холостячкою" після Мішиної і Огневич.