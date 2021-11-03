Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась откровениями с украинцами, затронув своего мужа также исполнителя Владимира Дантеса.
Известная артистка уже более 10 лет находится в отношениях с Владимиром Дантесом, передает Politeka.net.
Певец, можно сказать, с первого взгляда влюбился в Надю. Пара быстро стала жить вместе, а через несколько лет поженилась.
Примечательно, что супруги часто друг друга "подкалывают" на тему детей, которых пока не планируют, и на тему чувств друг к другу.
В новых сторис певица пообщалась с украинцами, ответив на их самые интересные вопросы. Артистка подкрепляла записи снимками, снятыми на пляже, в том числе с Дантесом.
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В частности, Дорофеева на вопрос, любит ли ее муж ответила: "Сомневаюсь". На фото артист присел на песок и улыбался, когда над ним склонилась Надя.
Также артистка в другом посте заговорила о факторе, из-за которого прекратила бы общение с человеком.
"Предательство. От таких людей бежать надо", - написала Надя Дорофеева.
Отметим, Надя Дорофеева и Владимир Дантес вместе с 2011, а в 2015-ом - они сыграли свадьбу. По словам Дорофеевой, они будут серьезно думать о детях, когда будут готовы, а не под давлением общества.
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