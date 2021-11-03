Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась откровениями с украинцами, затронув своего мужа также исполнителя Владимира Дантеса.

Известная артистка уже более 10 лет находится в отношениях с Владимиром Дантесом, передает Politeka.net.

Певец, можно сказать, с первого взгляда влюбился в Надю. Пара быстро стала жить вместе, а через несколько лет поженилась.

Примечательно, что супруги часто друг друга "подкалывают" на тему детей, которых пока не планируют, и на тему чувств друг к другу.

В новых сторис певица пообщалась с украинцами, ответив на их самые интересные вопросы. Артистка подкрепляла записи снимками, снятыми на пляже, в том числе с Дантесом.

В частности, Дорофеева на вопрос, любит ли ее муж ответила: "Сомневаюсь". На фото артист присел на песок и улыбался, когда над ним склонилась Надя.

Также артистка в другом посте заговорила о факторе, из-за которого прекратила бы общение с человеком.

"Предательство. От таких людей бежать надо", - написала Надя Дорофеева.

Отметим, Надя Дорофеева и Владимир Дантес вместе с 2011, а в 2015-ом - они сыграли свадьбу. По словам Дорофеевой, они будут серьезно думать о детях, когда будут готовы, а не под давлением общества.

Напомним, Надя Дорофеева поиграла на нервах Дантеса, снимая все на камеру

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