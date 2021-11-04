Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала, как веселится в Египте с эффектной подружкой, впечатлив яркими образами на новом видео.

Как пишет Politeka.net, звезда порадовала поклонников новым роликом на своей странице в ТикТок.

Сейчас Надя находится в Египте, куда она прилетела вместе со своей мамой и концертной командой. Таким образом, певица сможет не только сосредоточиться на выступлениях, но и немного отдохнуть.

На кадрах Дорофеева показала, как совмещает «приятно с полезным». Так, сначала она вместе с улыбчивой деву0кой-блондинкой оказалась на пляже. Красотки стояли на фоне воды в купальниках и накинутых поверх белых рубашках.

На следующих кадрах они оказались уже в помещении. На них были явно концертные костюмы. Так, Надя была одета в полупрозрачные брюки, топ и ярко-синий пиджак. Певица и ее подружка бодро танцевали под ритмичную музыку.

Поклонники Дорофеевой тут же отреагировали на ее видео.

«Чувствую это будет популярным», «К вам не хватает ещё кого-то рыжего», «Вот это переход», «ай пушка», «богини», - пишут люди.

Напомним, Дантес нашел нестандартный способ отомстить Наде Дорофеевой за унижения.

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева прямо в постели высмеяла маленький размер у Дантеса.

Также Politeka писала, что Надя Дорофеева усомнилась в чувствах Дантеса и заговорила о предательстве.