Известный певец Владимир Дантес решил отомстить своей жене Наде Дорофеевой за то, что она высмеяла маленький размер его губ в постели.

Как передает Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом и телеведущим. Он прославился благодаря своему участию на "Фабрика зірок 2", где одержал победу. После этого он участвовал несколько лет в коллективе "ДиО Фильмы". В 2019-ом году артист начал сольную карьеру.

Так, на этот раз артист опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах он вспоминает, как недавно его жена Надя Дорофеева его "щемила" за меленький размер губ, и принялся ей отомстить.

"Так, ребята. Недавно меня Надя травила за то, что у меня маленькие губы, как оказывается. Как вы думаете, если я заведу собаку, то это месть Наде?", - спросил Владимир Дантес.

Также артист показал, какую породу собаки хочет завести.

"У меня проблема! Чувствую резкую нехватку этой собаки дома", - показал Дантес.

Напомним, певица, лежа в кровати, со смехом прокомментировала внешность мужа.

"Очень важный ночной опрос, друзья! Я считаю, что у Владимира очень маленькие губы…Согласны?", - поинтересовалась Дорофеева, не сдержав смеха.

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