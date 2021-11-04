Відома хореограф Аліна Лі, яка зараз бере участь у "Танцях з зірками" в парі зі співаком Дмитром Каднаєм, показала свої яскраві образи, зробивши зізнання про минулий ефір шоу.

Як пише Politeka.net, танцівниця поділилася новим постом у своєму Instagram.

Минулий випуск "танців" виявився особливо складним для Аліни та її партнера. Справа в тому, що Дмитро захворів коронавірусом і вже використовував своє право на імунітет на шоу в позаминулому випуску. Таким чином, для того щоб залишитися в проекті, йому потрібно було станцювати.

Каднай і Аліна Лі зважилися на безпрецедентний крок і влаштували незвичайний виступ: танцівниця виступала на паркеті, а її партнер – вдома, транслюючи свої рухи через відеозв'язок.

У новому пості Аліна зізналася, що для неї такий досвід став особливим.

"Танцювала так, як ніколи. Спасибі що довірилися. 2 хвилини в яких ти вічність", - написала хореограф.

Вона поділилася знімками, на яких позувала в різних образах. Деякі фото були зроблені під час танцю. На інших фото танцівниця позувала в ефектній сіро-бежевій сукні з асиметричною спідницею, в якій вона була присутня на зйомках.

Підписники Аліни відреагували на її пост.

"Крутиха", "це був не танець, це були емоції на розрив", "Супер!!! Неймовірна!", "Аліна, ви танцювали як Богиня!",- пишуть люди.

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