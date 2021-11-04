Відома українська танцівниця, головний хореограф проекту «Танці з зірками» Олена Шоптенко показала, з ким підкорювала паркет в середині 2000-х.
Як пише Politeka.net, сьогодні Шоптенко іменита танцівниця, відома, перш за все по участі в "Танцях з зірками". Однак на початку своєї кар'єри красуня встигла завоювати кілька значущих титулів.
В Instagram Шоптенко вирішила відповісти на питання своїх шанувальників.
"Розкажіть, будь ласка, про ваші нагороди, коли ви професійно змагалися", - запитали у неї.
"Зараз багато чого змінилося в спортивному бальному танці, але, коли я танцювала, було три спортивні організації. Ми з Володимиром Гончаровим. 2006 рік Чемпіони Світу з 10 танців за версією IDSA. 2006 рік чемпіони світу за латиноамериканською програмою за версією IDU. 2007 рік чемпіони України з 10 танців", - перерахувала свої перемоги Шоптенко.
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Відзначимо, що в 2013 році Шоптенко вийшла заміж за ще одного відомого танцюриста Дмитра Дікусара.
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