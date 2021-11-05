Солістка групи KAZKA, учасниця проекту «Танці з зірками» Олександра Зарицька вразила загадковим образом в мініатюрній короні і з незвичайним макіяжем.
Як пише Politeka.net, під час участі в шоу Зарицька схудла на 20 кілограм. Дівчина завжди була дуже красива, але тепер вона із задоволенням хвалиться своєю розкішною фігуркою, яку часто приховувала під балахонами.
На свіжому фото Олександра постала в казковому образі з короною на голові і незвичайною наклейкою на обличчі. У себе в Instagram Зарицька анонсувала новий альбом свого колективу.
"Сьогодні опівночі. Шукайте новий альбом KAZKA - SVIT на всіх цифрових майданчиках", - підписала фото зірка.
Чоловіка Алли Пугачової Галкіна в Україні наздогнала гірка доля Кіркорова: перші подробиці
Пішов з життя автор хітів Кіркорова і Моїсеєва, трагічні деталі: "Дива не сталося..."
Пішов з життя знаменитий співак, якого називали королем "літніх хітів": трагічні подробиці
У Раді готують нову заборону для українців: що потрібно знати про новий законопроект
Олена Кравець, яка отримала нову роботу, втекла з чоловіком в гори і показала апартаменти: "Собаки, кішки і..."
У коментарях шанувальники колективу залишили масу приємних відгуків.
"Чарівна", «не можу дочекатися», «Ти така казкова», «Супер», «вогонь», «як довго ми цього чекали», "посмішка Саші безцінна", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що партнер Зарицької зробив про неї пронизливе зізнання: "Мені подобається, як вона...".
Як повідомляла Politeka, Олександра Зарицька засвітилася в обіймах свого партнера: "добре, коли є...".
Також Politeka писала, що Зарицька в сукні з корсетом показала оновлену себе: "казка для дорослих".