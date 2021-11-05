Солістка групи KAZKA, учасниця проекту «Танці з зірками» Олександра Зарицька вразила загадковим образом в мініатюрній короні і з незвичайним макіяжем.

Як пише Politeka.net, під час участі в шоу Зарицька схудла на 20 кілограм. Дівчина завжди була дуже красива, але тепер вона із задоволенням хвалиться своєю розкішною фігуркою, яку часто приховувала під балахонами.

На свіжому фото Олександра постала в казковому образі з короною на голові і незвичайною наклейкою на обличчі. У себе в Instagram Зарицька анонсувала новий альбом свого колективу.

"Сьогодні опівночі. Шукайте новий альбом KAZKA - SVIT на всіх цифрових майданчиках", - підписала фото зірка.

У коментарях шанувальники колективу залишили масу приємних відгуків.

"Чарівна", «не можу дочекатися», «Ти така казкова», «Супер», «вогонь», «як довго ми цього чекали», "посмішка Саші безцінна", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що партнер Зарицької зробив про неї пронизливе зізнання: "Мені подобається, як вона...".

Як повідомляла Politeka, Олександра Зарицька засвітилася в обіймах свого партнера: "добре, коли є...".

Також Politeka писала, що Зарицька в сукні з корсетом показала оновлену себе: "казка для дорослих".