Співачка Тіна Кароль засвітилася разом з телеведучим і суддею шоу "Співають всі" славою Дьоміним, який нещодавно розлучився з дружиною.

Як пише Politeka.net, Дьомін опублікував фото, на ктором онімает Тіну Кароль, сидячи на дивані в студії радіо «Люкс ФМ», де він працює.

Зазначимо, фото викликало бурхливу реакцію мережі. Користувачі згадали, що Дьомін тепер неодружений, та й Тіна Кароль довгий час живе без чоловіка.

"Можна поруч прилягти? Я багато місця не займаю", "Слава, ви як ото Вмираючий лебідь тут", "навіть відпочити нормально не дадуть, фоткають в будь-якому місці«,» красунчики", "Ну, Слав, Тіна вільна, ти чертовски привабливий, не губися", "вже написали що Ви ідеальна пара?)", "Коли ви вже одружитеся?", "Слава Тіну придбав як братуху", "втомилися бідолахи", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, Кароль і Дьомін регулярно з'являються разом, не приховуючи своєї дружби.

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