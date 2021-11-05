Певица Тина Кароль засветилась вместе с телеведущим и судьей шоу "Співають всі" Славой Деминым, который недавно развелся с супругой.
Как пишет Politeka.net, Демин опубликовал фото, на ктором онимает Тину Кароль, сидя на диване в студии радио «Люкс ФМ», где он работает.
Отметим, фото вызвало бурную реакцию Сети. Пользователи вспомнили, что Демин теперь холост, да и Тина Кароль долгое время живет без мужа.
«Можно рядом прилечь? Я много места не занимаю», «Слава, вы як ото умирающий лебедь здесь», «Даже отдохнуть нормально не дадут, фоткают в любом месте», «Красавчики», «Ну, Слав, Тина свободна, ты чертовски привлекательный, не теряйся», «Уже написали что вы идеальная пара?)», «Когда вы уже поженитесь?», «Слава Тину приобнял как братуху», «Устали бедолаги», - пишут в комментариях.
Мужа Аллы Пугачевой Галкина в Украине настигла горькая участь Киркорова: первые подробности
Мощный пожар вспыхнул в Киево-Печерской Лавре: кадры и первые данные о потерпевших
Ушел из жизни автор хитов Киркорова и Моисеева, трагические детали: "Чуда не произошло..."
Фреймут публично обратилась к старшей дочери от первого брака, показав особенные фото: "Злата..."
"Холостячка" Злата Огневич набралась духу и сообщила горестное известие: "На сердце тоже дождь"
Отметим, Кароль и Демин регулярно появляются вместе, не скрывая своей дружбы.
Напомним, Тина Кароль показала себя "новую", видео удивило Сеть: "Девушка Бонда".
Как сообщала Politeka, Неудача настигла Кароль с новым клипом, певица не сдержалась: "Будем ругаться с…".
Также Politeka писала, что Кароль в мечтательном образе взбудоражила непривычным видом: "На этот раз шедевр, эта интрига...".