Новий сезон шоу "Україна має талант" дивує своїми учасниками, деякі з них вже з'являлися в інших проектах, зокрема Олег Татаринов.

31-річний учасник шоу "Україна має талант", повітряний гімнаст і танцюрист з Одеси Олег Татаринов знімався вже в іншому проекті "Танцюють всі-7", пише Politeka.net. Кадри за участю хлопця можна подивитися на Ютуб.

Примітно, що хлопець приходив на кастинг шоу і в шостому сезоні, але тоді його танці здалися журі комічними.

За сім років танцюрист дуже змужнів і змінився не тільки зовні, але і внутрішньо. Крім того, артист встиг прославитися своїми неймовірними виступами і трюками і довгий час працював в Європі, в тому числі в Circue du Solei.

Танцюрист виконує номери без страховки, і, на жаль, півтора роки тому він зірвався з висоти шість метрів. В результаті у хлопця діагностували струс мозку, травму коліна, і пошкодження голеностопів. Відновлення зайняло півроку.

У шоу "Україна має талант" Олег Татаринов вирішив голосно заявити про своє повернення на сцену.

"О, так це ж Олег Татаринов, учасник "Танцюють всі", двох сезонів", "Та не може бути! Я його не впізнала !👍 💙 💛 ",- написали користувачі Мережі під новим відео.

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