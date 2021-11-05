Известный хореограф и судья "Україна має талант" Женя Кот показал, как проводит утро со своей женой-гимнасткой Натальей Татаринцевой.

Как передает Politeka.net, Евгений Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился на шоу "Танці з зірками", где выходил на паркет с актрисой Ксенией Мишиной. Через несколько месяцев они смогли одержать победу, а сейчас они стали новыми судьями шоу "Україна має талант.

Так, на этот раз хореограф опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах он показал, как проводит повседневное утро со своей женой-гимнасткой Натальей Татаринцевой.

"Так начинается каждое мое утро! С любви от близких и к близким, а также к себе!", - рассказал Евгений Кот.

"А как проходит ваш денек?", - спросил судья "Україна має талант".

Также он показал страстные кадры со своей женой.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Семья, в которой всегда царит Любовь, спокойствие и Гармония! Пусть всегда будет так! Любимая наша КотоFamily и пес", "Примерная семья Котиков! Ну что здесь можно добавить! Пусть каждый день у вас так начинается и наслаждайтесь друг другом вместе с вашими любимцами!".

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