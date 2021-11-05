Новый сезон шоу "Україна має талант" удивляет своими участниками, некоторые из них уже появлялись в других проектах, в частности Олег Татаринов.

31-летний участник шоу "Україна має талант", воздушный гимнаст и танцор из Одессы Олег Татаринов снимался уже в другом проекте "Танцюють всі-7", пишет Politeka.net. Кадры с участием парня можно посмотреть на Ютуб.

Примечательно, что парень приходил на кастинг шоу и в шестом сезоне, но тогда его танцы показались жюри комичными.

За семь лет танцор очень возмужал и изменился не только внешне, но и внутренне. Кроме того, артист успел прославиться своими невероятными выступлениями и трюками и долгое время работал в Европе, в том числе в Circue du Solei.

Танцор исполняет номера без страховки, и, к сожалению, полтора года назад он сорвался с высоты шесть метров. В результате у парня диагностировали сотрясение мозга, травму колена, и повреждение голеностоп. Восстановление заняло полгода.

В шоу "Україна має талант" Олег Татаринов решил громко заявить о своем возвращении на сцену.

"О, так это же Олег Татаринов, участник "Танцуют все", двух сезонов", "Да, ладно ! Я его не узнала!👍💙💛", - написали пользователи сети под новым видео.

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