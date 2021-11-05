Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль, яка нещодавно випустила альбом "Другой рай", показала архівний знімок зі своїм братом Стасом.

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно вона стала Народною артисткою України. Варто відзначити, що пару днів тому Тіна Кароль випустила новий музичний альбом "Другой рай".

Так, цього разу співачка опублікувала знімок на своїй сторінці в Instagram. Тіна Кароль оприлюднила фото, яке було зроблено у 2005 році. На ньому співачка разом зі своїм братом Станіславом Ліберманом позує на камеру, після того, як вона отримала першу велику нагороду.

"Вираз мого обличчя говорить про стан. Перше фото при приїзді додому і в руках перша велика нагорода, кришталева хвиля з фестивалю "Нова Хвиля", - розповіла співачка.

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