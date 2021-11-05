Известная певица и народная артистка Украины Тина Кароль, которая недавно выпустила альбом "Другой рай", показала архивный снимок со своим братом Стасом.

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. Также недавно она стала Народной артисткой Украины. Стоит отметить, что пару дней назад Тина Кароль выпустила новый музыкальный альбом "Другой рай".

Так, на этот раз певица опубликовала снимок на своей странице в Инстаграм. Тина Кароль обнародовала фото, которое было сделано в 2005 году. На нём певица вместе со своим братом Станиславом Либерманом позирует на камеру, после того, как она получила первую большую награду.

"Выражение моего лица говорит о состоянии. Первое фото при приезде домой и в руках первая большая награда, хрустальная волна с фестиваля "Новая Волна", - рассказала певица.

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