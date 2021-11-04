Известная украинская певица Тина Кароль, ранее принявшая участие в провокативной фотосессии с новой прической, резко ответила на популярный вопрос о своем тайном и новом возлюбленном.

Несколько дней назад Кароль выпустила альбом, который всполошили сеть. Она не только заявила, что порядок песен имеет значение, но и подчеркнула, что у нее якобы есть о чем петь. О расставании. Многие предположили, что речь о ком-то новом и звезда состояла в отношениях.

«Мы наконец-то узнаем, кто этот человек, которому вы записали целый альбом?» - спрашивают любопытнее пользователи сети у Кароль.

Звезда даже записала видео-ответ, чтобы избежать недопонимания:

«Вижу этот вопрос очень часто, и знаю, что ругаетесь, когда увиливаю от ответов… Если честно, неужели не имею права на что-то свое – личное, сокровенное и закрытое? Наслаждайтесь лучше музыкой», - высказалась звезда.

Напомним, Тина Кароль презентовала новый клип, в котором предстала с новой прической и обновленным оттенком светлых волос. Причем исполнительница не стала говорить, действительно ли сменила прическу или же это был обычный парик.

Из-за этого в сети начались поры: сменила ли Кароль впервые за долгие годы прическу или снова временно подогревает интерес к себе и своему клипу с новой песней. Поклонники звезды после интервью на радио решили ее встретить.

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