В сети опубликовали трогательное видео, в котором фанаты увидели еще одно "доказательство" любви между Даном Баланом и Тиной Кароль.

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Instagram, посвященной украинской певице Тине Кароль, опубликовали романтичное видео, в котором поклонники увидели очередное "доказательство" любви между певицей и молдавским исполнителем Даном Баланом.

Как известно, романтическую связь Тины и Дана фанаты заподозрили еще в период съемок "Голосу країни", в котором они были звездными тренерами. Несмотря на то, что и Кароль, и Балан отрицали свой роман, поклонники продолжают искать в их репликах и взглядах доказательства истинных чувств. Так, в коротком ролике, который недавно появился в сети, артисты сняты на съемках вокального шоу.

Дан сидит в тренерском кресле, когда к нему подходит Тина и кокетливо потирает руки, как будто ей холодно. Балан не удержался от флирта и спросил: "Тебе холодно, или у тебя мурашки от меня?". При этом он нежно погладил ее по руке. Выглядит все это очень трепетно, так что фанаты уверенны, если бы Тина и Дан были равнодушны друг к другу, то не вели бы себя так.

Напомним, Дан Балан покорил Кароль в красном наряде джентльменским поступком, кадры романтики: "Классные".

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