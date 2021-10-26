В сети опубликовали забавные фото и видео с молдавским артистом Даном Баланом, на котором он появился в компании юных фанаток.

Как сообщает Politeka.net, популярный молдавский исполнитель Дан Балан, которому долгое время приписывали роман с украинской певицей Тиной Кароль, неожиданно появился на фото в компании юных фанаток. Кадры артиста с девочками опубликовали на одной из фан-страниц в Instagram, посвященных ему.

На снимке Дан запечатлен в помещении, которое напоминает студию звукозаписи, он стоит в толпе среди юных поклонниц и мило позирует в объектив. Перед камерой артист появился в стильном коричневом пиджаке и модных солнцезащитных очках.

Также опубликовали забавное видео, на котором Балан раздает этим девочкам автографы. В подписи к публикации говорится: "Данчик с детками". Пользователи тут же принялись комментировать фото и видео: "Мило", "Как мило", "Это когда фотки были сделаны?", "Где-то месяц назад", "Скучаю за Даником", "Классно, прекрасный образ!", "Это кто-то выставил недавно историю?", "Как мило", "Когда будет эта передача? Или что это?".

Напомним, "Дан умеет маскироваться": в Сети раскрыли местонахождение Балана пока Кароль была в Британии.

Как сообщала Politeka, Мама Дана Балана с распущенными волосами дала новый повод сравнивать себя с Кароль: "Знаем мы еще одну любительницу...".

Также Politeka писала, что Дан Балан и Тина Кароль удивили своим сходством на детских фото: "А сейчас белая королева и смуглый принц".