"Пора выходить в люди"

Новое фото с певцом и экс-судьей "Голосу країни" Даном Баланом вызвало переполох в Сети - несмотря на маскировку пользователи вычислили, где он находился.

Так, на одной из фан-страничек звезд в Инстаграм опубликовали любопытный кадр с 42-летним молдавским исполнителем Даном Баланом, передает Politeka.net.

Певец был в темной кофте с капюшоном и черных солнцезащитных очках, его лицо "украшала" щетина, которой явно несколько дней. На снимке запечатлен еще один человек, который, видимо, попросил артиста сделать с ним селфи.

"А Дан умеет маскироваться 😅😎", - подписал фото автор поста.

В комментариях пользователи вычислили местонахождение Балана - якобы поселок Пилипец в Закарпатской области.

"пора выходить в люди... хватит маскироваться... заждались"

"Пилипец, Закарпатская область, что там делает Дан и его менеджер Грушина??? - может клип снимали"

"может клип снимают... она же снимала с Даном "Дышат о любви"

Судя по всему, это фото было сделано в те дни, когда певица Тина Кароль, с которой Дану долгое время приписывали роман, находилась в Великобритании - в гостях у сына, который там учится.

Напомним, Балан в обнимку с известной сердцеедкой разочаровал фанаток: "Дан, ты же говорил, что с замужней ни-ни"

Как сообщала Politeka, Тина Кароль поделилась счастьем рядом с главным мужчиной своей жизни: "Так радостно"

Также Politeka писала, что Дан Балан и Тина Кароль удивили своим сходством на детских фото