"Эх, а мы все верили..."

Певец Дан Балан, экс-тренер "Голоса країни", которому совсем недавно приписывали роман с Тиной Кароль, взбудоражил фото с другой красавицей-блондинкой.

Так, фанаты молдавского артиста решили вспомнить времена десятилетней давности и опубликовали в Инстаграм архивное фото, на котором он предстал в обнимку с экс-ВИА Грой Верой Брежневой, передает Politeka.net.

Как известно, Брежнева и Балан выпустили в 2012 году совместный хит "Лепестками слез".

Кадр из клипа

"Попытаюсь и войду в твою любовь, словно кровь ❤️", - в подписи строчка из этой песни.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Некоторые, не разобравшись, подумали, что это свежее фото, и высказали свое разочарование, мол, Дан изменяет своим принципам и закрутил роман с замужней барышней (Вера замужем за музыкальным продюсером Константином Меладзе).

"какая они супер пара была бы: 🙌🔥👏😍жаль :что они не вместе😢"

"Красивые!!! ❤️"

"Автостопом прямо к сердце доберусь 😍"

"Ой, ностальгия😍❤️"

"Дан ты же говорил, что с замужней ни-ни... Эх, Дан, а мы все верили..."

"Разочаровал"

В том же 2012 году Балан в одном из интервью признавался, что не будь Брежнева замужем, между ним мог бы вспыхнуть роман, а так - связь с "чужими" женщинами для певца табу.

Напомним, мама Дана Балана с распущенными волосами дала новый повод сравнивать себя с Кароль

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