В сети опубликовали очаровательные кадры, на которых Дан Балан покорил Тину Кароль джентльменским жестом на глазах к всех.

Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной творчеству Дана Балана и Тины Кароль опубликовали очаровательные фото этой парочки, на которых они позируют на светском мероприятии. Как видно, Дан повел себя рядом с Тиной, как настоящий джентльмен.

На первой фотографии молдавский певец галантно подает руку украинской диве, когда та спускается по ступеньках. Как видно, на мероприятие Тина пришла в элегантном красном платье со шлейфом и большие вырезом в зоне декольте. ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж. Певица не отлипает от Дана и на других снимках, но похоже, он совсем не против.

В подписи к публикации написали: "Дан Балан и Тина Кароль. Ночь суперхитов". Поклонники начали комментировать фото парочки, засыпая их комплиментами: "Классные", "Один из них игрок".

Напомним, Новые фото Дана Балана в компании совсем юных красоток обсуждают в Сети: "Как мило".

Как сообщала Politeka, "Дан умеет маскироваться": в Сети раскрыли местонахождение Балана пока Кароль была в Британии.

Также Politeka писала, что Тина Кароль в колготках и черном мини сделала поклонникам суперпредложение : "Сыграем в игру".