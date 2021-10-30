В сети опубликовали очаровательные кадры, на которых Дан Балан покорил Тину Кароль джентльменским жестом на глазах к всех.
Как сообщает Politeka.net, на фан-странице в Instagram, посвященной творчеству Дана Балана и Тины Кароль опубликовали очаровательные фото этой парочки, на которых они позируют на светском мероприятии. Как видно, Дан повел себя рядом с Тиной, как настоящий джентльмен.
На первой фотографии молдавский певец галантно подает руку украинской диве, когда та спускается по ступеньках. Как видно, на мероприятие Тина пришла в элегантном красном платье со шлейфом и большие вырезом в зоне декольте. ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж. Певица не отлипает от Дана и на других снимках, но похоже, он совсем не против.
В подписи к публикации написали: "Дан Балан и Тина Кароль. Ночь суперхитов". Поклонники начали комментировать фото парочки, засыпая их комплиментами: "Классные", "Один из них игрок".
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