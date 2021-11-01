Известная украинская певица Тина Кароль, ранее принявшая участие в провокативной фотосессии с новой прической, озадачила видом во время встречи с фанатами на улице.

Тина Кароль презентовала новый клип, в котором предстала с новой прической и обновленным оттенком светлых волос. Причем исполнительница не стала говорить, действительно ли сменила прическу или же это был обычный парик.

Из-за этого в сети начались поры: сменила ли Кароль впервые за долгие годы прическу или снова временно подогревает интерес к себе и своему клипу с новой песней. Поклонники звезды после интервью на радио решили ее встретить.

Именно ролик с момента встречи и спровоцировал споры фанатов в сети:

«И тут я вспомнила как мы встречали ее с радиостанций в Казахстане🥲😍; Как ей классно с новой причёской, я, так ждала, наконец! ❤️; Какая красивая! Девочка просто. 😍😍😍; Девчушечка такая️❤️прям как будто ей 18 лет 😍😍; Не пойму это у неё парик или она челку подстригла ?); 😂 Точно,😂Пугачева копия😂; Тина с этой прической мне напоминает Пугачеву, в хорошем смысле :))».

Напмним, Тина Кароль вместе с сыном Вениамином уже давно живет в загородном доме, который находится в Зазимье, недалеко от Киева. Особняк, площадью около 350 кв.м, подарил супруге почивший муж Евгений Огир, который она потом еще какое-то время достраивала и обустраивала.

В двухэтажном доме на данный момент артистка живет практически одна, ведь ее сын учится в Лондоне и крайне редко бывает дома. Причем певица сама следит за убранством и садом своего двора.

Напомним, Тина Кароль покрасовалась гибкостью перед главными красотками страны: кадры представления.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль похвасталась обновкой и поразила невероятной позой: "Это успех".

Также Politeka писала, что Тина Кароль раскрыла дату важного события, которого многие ждали: "Ну наконец!".