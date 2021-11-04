Популярная певица Тина Кароль, которая пару дней назад сменила прическу и заговорила о возлюбленном, продолжает впечатлять личными кадрами из спортзала, сделанными на тренировке.

Популярная исполнительница не так давно начала показывать маленькие моменты из личной жизни. Звезда раньше предпочитала не говорить о личном, не вспоминать о своих буднях вне сцены и не вела Инстаграм сама.

Теперь же Кароль начала периодически показывать личные кадры без прикрас и постановок. К примеру, все чаще можно заметить, как Тина занималась йогой и как старается тренироваться в личном спортзале.

Как можно увидеть, у звезды также есть много костюмов для занятий, а также она практикует специальные стойки. Еще Тина сказала перед днем рождения, что желает простоять столько минут на гвоздях, сколько ей лет. С недавних пор она увлеклась и таким занятием после йоги.

Несколько дней назад Кароль выпустила альбом, который всполошили сеть. Она не только заявила, что порядок песен имеет значение, но и подчеркнула, что у нее якобы есть о чем петь. О расставании. Многие предположили, что речь о ком-то новом и звезда состояла в отношениях.

Звезда даже записала видео-ответ, чтобы избежать недопонимания:

«Вижу этот вопрос очень часто, и знаю, что ругаетесь, когда увиливаю от ответов… Если честно, неужели не имею права на что-то свое – личное, сокровенное и закрытое? Наслаждайтесь лучше музыкой», - высказалась звезда.

Напомним, Тина Кароль показала себя "новую", видео удивило Сеть: "Девушка Бонда".

Как сообщала Politeka, Неудача настигла Кароль с новым клипом, певица не сдержалась: "Будем ругаться с…".

Также Politeka писала, что Кароль в мечтательном образе взбудоражила непривычным видом: "На этот раз шедевр, эта интрига...".